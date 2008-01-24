У Жулянах митники вилучили 12 кг радіоактивного матеріалу

Несанкціоноване ввезення радіоактивного матеріалу на територію України зафіксовано працівниками Київської регіональної митниці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, три поліетиленові пакети з гранульованою мінеральною речовиною коричнево-чорного кольору було виявлено в пункті пропуску „Київ-аеропорт” (Жуляни) під час перевірки міжнародного експрес-відправлення, яке надійшло до одного з вітчизняних приватних підприємств з Бразилії. Під час перевірки даного відправлення фахівцями Державної екологічної інспекції було встановлено, що його вміст має підвищений радіаційний показник до 1200 мкр/год. Санітарно-дозиметричне обстеження підтвердило, що дана бандероль є джерелом іонізуючого випромінювання і підлягає вилученню з незаконного обігу та відповідному для даних предметів зберіганню.

Висновок Інституту ядерних досліджень також засвідчив, що у вищеназваному відправленні знаходиться шлак від металургійної переробки олов’яних руд, яка згідно з правилами ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів є радіоактивним матеріалом з низькою питомою активністю першої групи.

За фактом контрабанди в Україну радіоактивної речовини порушено кримінальну справу.