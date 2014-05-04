Двох дітей госпіталізовано з отруєнням чадним газом у Тернополі
08:35, 04 травня 2014Суспільство
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Двоє дітей (3-х і 5-ти років) постраждали внаслідок виникнення пожежі у п’ятиповерховому житловому будинку.
Двох дітей госпіталізовано з отруєнням чадним газом у Тернополі / Фото из открытых источников
"О 2 год. 38 хв. 4 травня в м. Тернопіль на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у ванній кімнаті в квартирі виникла пожежа, внаслідок отруєння продуктами горіння постраждало 3 особи, з них 2 дітей (2009 та 2011 року народження.), яких у стані середньої ступені важкості госпіталізовано до лікарні",- йдеться у повідомлені прес-служби ДСНС.
На місці пожежі працювала оперативна група Управління ДСНС в Тернопільській області.
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