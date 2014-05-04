В Сумах на СТО згоріли чотири фури

Про це УНІАН повідомила начальник відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Сумській області Ельвіра Біганова.

Згідно з повідомленням, подія трапилася в ніч з 2 на 3 травня на СТО, яка орендує приміщення в АТП № 15955 на Білопільському шосе обласного центру.

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«Повідомлення про пожежу надійшло до чергової частини Сумського міськвідділу міліції близько 2.20 3 травня. На місце подій одразу виїхала слідчо -оперативна група. Горіли 4 автомобілі: два з них згоріли повністю, ще два - частково. Встановлено, що на АТП приватний підприємець орендує приміщення для ремонту автомобілів», - зазначила Біганова.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження, знищення майна) Кримінального кодексу України.

«Є підстави вважати, що це був підпал. Можливо, що хтось закидав пляшками із запальною сумішшю одну з фур, які чекали ремонту. Від цієї машини полум'я перекинулося на інші. Точно сказати про причину і місце займання зможуть експерти, які в даний час проводять відповідну роботу. Триває слідство», - зазначила Біганова.