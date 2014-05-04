У Слов`янському районі знеструмлено два села



Як повідомили УНІАН у ПАТ ДТЕК Донецькобленерго, причина знеструмлення - автоматичне відключення лінії електропередачі на підстанції «Червоний молочар».

Крім того, знеструмлено 28 трансформаторних підстанцій, резервне живлення радіотрансляційної станції (РТС), школа, дитячий садочок, 2 фельдшерсько- акушерських пункти, 2 фермерських господарства.

Відновлення ЛЕП в даний момент не можливе, оскільки в районі проводиться антитерористична операція. ДТЕК Донецькобленерго просить населення з розумінням поставитися до ситуації, що склалася.

Компанія буде інформувати громадян про причини пошкодження ЛЕП і терміни їх усунення в міру отримання актуальної інформації, а також зробить все можливе для відновлення електропостачання в найкоротші терміни, підсумовується в повідомленні.