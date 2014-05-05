У Луганську терористи погрожують розправою активістам Євромайдану

Співорганізатор Євромайдану в Луганську Сергій Глотов поскаржився, що активістам погрожують розправою, повідомляє ТСН.Ранок, передає ТСН.ua.

Озброєні люди із погрозами приходять вже просто до активістів додому. Покинути місто теж непросто - терористи мають номери їхніх авто і чатують на виїзних дорогах. Сергію у буквальному розумінні таємними стежками довелося евакуйовувати з Луганська свою родину. До останнього вони намагалися залишатися в місті, збираючи акції за єдність та кошти на допомогу армії.

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"Говорили, що нас заріжуть, називали "зрадниками Донбасу". Показували фотографії наших активістів і казали, що це "зрадники Донбасу". Складають якісь списки координаторів Євромайдану", - розповів майданівець.

Покинути Луганськ нині непросто - квитків на потяги немає, пасажирів автобусів та маршруток ретельно перевіряють на блокпостах. Власними автомобілями їхати не можна - терористи мають їхні номери. Тому шукають небайдужих, які погоджуються вивезти активістів на своїх, "незасвічених" машинах.

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"Зараз під загрозою всі люди, які брали участь у мітингах Євромайдану – це близько 200-300 людей, які активно приходили. І ми дивимося, як відбуваються напади - це напади не тільки на людей, які виступали на мітингах, а й просто приходили, які співчували", - повідомив Глотов.