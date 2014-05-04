У Луганську біля захопленої будівлі СБУ відбулася стрілянина, є поранений

Про це повідомили в МВС Луганської області.

У результаті стрільби 38-річний громадянин, який знаходився на барикадах, отримав вогнепальне поранення лівої гомілки. Зараз він госпіталізований швидкою допомогою у медичний заклад. Інших відомостей з медичних закладів про потерпілих немає.

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Трьох осіб, які стріляли, захопили бойовики «Південно-східної армії». Про те, хто ці люди, поки що інформації немає.