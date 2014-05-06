Невідомі обстріляли вікна будинку головного редактора видання "Острів" - ЗМІ

Мішенню також міг бути народний депутат від партії УДАР Єгор Фірсов, який знаходився у будинку, повідомляє "ОстроВ".

Нападникам також відповіли стріляниною з вогнепальної зброї, після чого ті втекли. Постраждалих немає.

Фірсов і Гармаш тимчасово залишили Донецьку область.

За інформацією видання, раніше були викрадені дві людини, що входять до складу КПСД.

У понеділок в офіс донецької облорганізації партії УДАР приходили четверо автоматників у масках.