Невідомі обстріляли вікна будинку головного редактора видання "Острів" - ЗМІ
00:36, 06 травня 2014Суспільство
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Невідомі обстріляли з вогнепальної зброї вікно дачі головного редактора "ОстроВа", координатора Комітету патріотичних сил Донбасу Сергія Гармаша.
Мішенню також міг бути народний депутат від партії УДАР Єгор Фірсов, який знаходився у будинку, повідомляє "ОстроВ".
Нападникам також відповіли стріляниною з вогнепальної зброї, після чого ті втекли. Постраждалих немає.
Фірсов і Гармаш тимчасово залишили Донецьку область.
За інформацією видання, раніше були викрадені дві людини, що входять до складу КПСД.
У понеділок в офіс донецької облорганізації партії УДАР приходили четверо автоматників у масках.
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