Польща спростила візовий режим для українських туристів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, така домовленість була досягнута у Львові під час українсько-польських консультацій з консульсько-правових питань на рівні керівників консульських служб зовнішньополітичних відомств України та Республіки Польща Андрія Сибіги та Марека Цесельчука.

Зокрема, починаючи з 15 травня цього року, громадяни України, які вже мали короткострокові візи з метою туризму, зможуть отримати однорічну багаторазову візу, а громадяни, які звертаються за шенгенською візою вперше, отримуватимуть піврічну дворазову візу.

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Також Польщею прийнято рішення щодо максимального спрощення видачі віз особам, переселеним з території Польщі та їх нащадкам на підставі Угоди між Польським комітетом національного визволення та урядом УРСР щодо евакуації польських громадян з території СРСР і українського населення з території Польщі від 9 вересня 1944 р., у разі подачі будь-яких підтверджуючих факт переселення документів. Зазначені особи можуть клопотати про отримання дворічних віз (в разі відсутності візової історії) та п’ятирічних віз (в разі її наявності) разом з супроводжуючою особою/опікуном/родичем, зазначили в МЗС.

Крім того, у ході консультацій сторонами остаточно узгоджено текст проекту Угоди про внесення змін до Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху.

Проектом угоди передбачається: встановлення 90-денного строку перебування в межах прикордонної зони з дати кожного в’їзду; скасування плати за оформлення дозволів на перетин кордону для громадян України вдруге та наступні рази; вилучення з переліку вимог для громадян України при перетині кордону в рамках МПР наявності страхового полісу; включення до переліку додаткових населених пунктів, що входять в межі 30-ти кілометрової зони, які не були включені до переліку раніше, поінформували в МЗС.

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