У Донецьку за виконання оркестром гімну України хотіли побити диригента

Про це повідомляють "Новини Донбасу".

Сьогодні на мітингу біля монумента "Твоїм визволителям, Донбас" сепаратисти напали на диригента оркестру за те, що оркестр виконав гімн України.

Так, невідомий сепаратист, атакував диригента оркестру і вимагав від нього пояснень, хто наказав оркестру грати гімн України. Незабаром до перепалки приєдналися представники правоохоронних органів. Так, за повідомленням прес-служби ГУМВС України в Донецькій області, завдяки діям правоохоронців конфлікт було вичерпано і громадський порядок відновлено.