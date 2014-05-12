Завтра в Україну прийдуть теплі дощі, температура підніметься до 24° тепла

Атмосферний фронт обумовить в Україні дощі та грози, вночі - на заході та півночі вдень - на сході і у південній частині, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря становитиме вночі +8+13, на заході +4+9 градусів, вдень потеплішає до +16+22, на сході та півдні місцями до +24 градусів.

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У західній частині вночі пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень без опадів. Температура повітря вночі +4+9, вдень +16+22 градуси.

У північних областях вночі грозові дощі, вдень без опадів. Температура повітря вночі +5+12, вдень +16+22 градуси.

У центральних областях місцями дощі, грози, вдень очікується припинення опадів. Температура повітря вночі +6+12, вдень +17+23 градуси.

На сході вночі - сухо, вдень дощі, грози. Температура повітря вночі +8+13, вдень +15+20 градусів.

У південній частині місцями грозові дощі. Температура повітря вночі +9+14, вдень +18+24 градуси.

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У Києві вночі грозові дощі, вдень без опадів. Температура повітря вночі +7+9, вдень 18-20 градусів тепла.

Вітер очікується в Україні південний, 5-12 м/с.