Мер Миколаєва: На даний момент в результаті вибуху загинув тільки один чоловік, а не три

Про це повідомляє миколаївське видання "Новини-N".

Так, в.о. міського голови Юрій Гранатуров заявив, що інформація про трьох загиблих під час вибуху в житловому будинку у Миколаїві не відповідає дійсності.

"Під завалами, дійсно, ще можуть перебувати люди. Саме тому рятувальники намагаються працювати як можна швидше. Періодично влаштовується хвилина тиші, щоб почути хоч якісь сигнали, які можуть подавати люди з-під завалів. Звідки в інтернеті з'явилася інформація про трьох загиблих, мені невідомо. Повторюю: на даний момент загиблими виявлений тільки один чоловік", - сказав Гранатуров.

Ще п'ятеро постраждалих перебувають у лікарні. Зі зруйнованого під'їзду евакуйовано 20 осіб.

Нагадаємо, як повідомляв раніше УНІАН, сьогодні у Миколаєві, близько 14:00 в житловому будинку за адресою вул. Блакитна 40 прогримів вибух, в результаті якого Три верхніх поверху дев'ятиповерхового житлового будинку повністю зруйновано.