В Житомирі суд відпустив під заставу педофіла, "працювавшого" в міському парку

Як передає кореспондент УНІАН, Сектор зв'язків з громадськістю УМВС України в Житомирській області повідомляє, що правоохоронці викрили жителя обласного центру, який здійснював розпусні дії по відношенню до малолітніх хлопчиків. Зараз йому оголошено про підозру, триває розслідування кримінального провадження.

До міліції звернулась житомирянка, яка повідомила, що невідомий чоловік у місцевому парку скоїв розпусні дії стосовно її сина. За словами жінки, вона випадково дізналася про це від власної дитини і відразу звернулася в міліцію.

Оперативники, провівши відповідні заходи, з'ясували особу підозрюваного. Ним виявився 41-річний житель обласного центру.

В ході досудового розслідування встановлено, що чоловік знайомився в міському парку з хлопчиками. Пропонував їм купити солодощі чи інші бажані для них речі і таким чином входив у довіру до дітей. Згодом заманював дітей в безлюдне місце, де і здійснював розпусні дії. Чоловік зізнався у скоєному, в даний час серед постраждалих троє хлопчиків до 14 років.

В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України призначено низку спеціальних експертиз. Враховуючи тяжкість і резонансність злочину, чоловікові було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Вчинення розпусних дій по відношенню до малолітнього особи карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Як стало відомо УНІАН з інших джерел, зловмисника затримали 6 травня, проте Королівський районний суд Житомира минулого тижня відпустив його під заставу майже 49 тис. гривень.

Розслідування триває.