У Дніпропетровську до Дня Перемоги влаштували безпрецедентний феєрверк
Цього року Дніпропетровськ став єдиним містом України, де провели повноцінний святковий феєрверк.
Рекордну кількість переглядів зібрало в Інтернеті відео салюту до дня Перемоги, який влаштували у Дніпропетровську до Дня Перемоги, йдеться у випуску ТСН.19:30.
Цього року Дніпропетровськ став єдиним містом України, де провели повноцінний святковий феєрверк. Безпрецедентний для самого обласного центру.
Дійство розпочалося о 22:00 годині й тривало 16,5 хвилин.
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Піротехніки стріляли одразу з трьох точок: мосту через Дніпро, з кількох барж і з лівого берегу Дніпра. Епіцентрами залпів стали центральна площа, Фестивальний причал і вул. Маршала Малиновського.
Одночасно запускали заряди різної висотності, що створювало надзвичайно виразну, захопллючо-об'ємну картину.
Відео ТСН
Задля того, щоб підготувати це видовище для городян, міська влада навіть перекрила рух центральним мостом аж на 8 годин. Це було потрібно з міркувань безпеки – мостом перевозили піротехніку.
Жителі міста вражені побаченим. Вони кажуть, що ніколи раніше не бачили подібного видовища. Йому поступаються навіть попередні фестивалі феєрверків у Дніпропетровську.
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Організацію дійства забезпечила обласна влада. Втім відомо, що на феєрверк не було витрачено жодної бюджетної копійки. Імен спонсорів поки не розголошували. Так само, як і вартості святкового заходу.
"Нам довелося у стислі терміни, буквально за пару днів, зробити модель комп'ютерного сценарію, в якому, окрім кількох композицій музики, було ще й кількість точок збільшено в кілька разів. Задіяно було понад 300 осіб, хлопчики працювали і вдень, і вночі", - зазначила сценарист.
Відео ТСН