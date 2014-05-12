У Дніпропетровську до Дня Перемоги влаштували безпрецедентний феєрверк

Рекордну кількість переглядів зібрало в Інтернеті відео салюту до дня Перемоги, який влаштували у Дніпропетровську до Дня Перемоги, йдеться у випуску ТСН.19:30.

Цього року Дніпропетровськ став єдиним містом України, де провели повноцінний святковий феєрверк. Безпрецедентний для самого обласного центру.

Дійство розпочалося о 22:00 годині й тривало 16,5 хвилин.

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Піротехніки стріляли одразу з трьох точок: мосту через Дніпро, з кількох барж і з лівого берегу Дніпра. Епіцентрами залпів стали центральна площа, Фестивальний причал і вул. Маршала Малиновського.

Одночасно запускали заряди різної висотності, що створювало надзвичайно виразну, захопллючо-об'ємну картину.

Відео ТСН