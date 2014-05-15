У Львівській області почали приймати біженців з Донецької та Луганської областей - ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, про це сьогодні під час засідання регіонального штабу з координації роботи з переселенцями при облдержадміністрації повідомила губернатор області Ірина Сех.

За даними ОДА, до Львівщини вже зголосилися переїхати 197 осіб з Донецької та 120 осіб з Луганської областей.

«Сьогодні ми маємо другу хвилю переселенців, які бажають тимчасово проживати на Львівщині. Вже зголосилися 197 осіб з Донецької та 120 осіб з Луганської областей. Переселяються переважно громадські діячі, інтелігенція, журналісти, науковці, тобто ті люди, які мають чітку громадянську позицію. За це вони зазнають утисків у зв’язку із ситуацією на сході й змушені переселятись в інші регіони України», – повідомила Сех.

Водночас вона наголосила, що їм надається допомога з влаштуванням, «адже завдяки свідомим громадянами зможемо координувати та допомагати тим людям, які все ще залишаються на окупованих територіях».

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«Саме з цією метою до роботи координаційного штабу долучено переселенку з Донецької області Галину Олійникову, яка буде безпосередньо співпрацювати з облдержадміністрацією та переселенцями з Донецька та Луганська», - зазначила Сех.

Як зазначається у повідомленні, під час засідання керівники департаментів та служб ОДА запевнили, що надають всю можливу допомогу й готові до прийняття другої хвилі переселенців. Як зазначив директор департаменту соціального захисту населення Василь Мартиняк, Львівщина зможе прийняти ще до 5 тис. переселенців.

«Львівщина готова допомагати переселенцям з житлом, харчуванням, працевлаштуванням, медичним обслуговуванням, пенсійними та соціальними виплатами, а також влаштуванням дітей та студентів в навчальні заклади області. Проте, аби отримувати таку допомогу, обов’язково необхідно звернутись в координаційний штаб або в департамент соціального захисту Львівської ОДА, зареєструватись та зголоситись на отримання тої чи іншої допомоги», – підсумувала Сех.

Як повідомляв УНІАН, станом кінець квітня, на Львівщині влаштовано близько 1,5 тис. переселенців з Криму.