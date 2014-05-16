Через негоду в Україні знеструмлено 189 населених пунктів - ДСНС

В ніч з 15 на 16 травня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 189 населених пунктів у дев’яти областях.

"Через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 189 населених пунктів у дев’яти областях, а саме: Київська – знеструмлено 58 н.п., Львівська – 55 н.п., Житомирська – 25 н.п., Волинська – 20 н.п., Чернігівська – 11 н.п., Кіровоградська – 7 н.п., Черкаська – 5 н.п., Івано-Франківська – 4 н.п. та Закарпатська – 4 н.п", - йдеться у повідомлені прес-служби ДСНС. До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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