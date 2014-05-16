У Черкаській області смерч зніс з дороги маршрутку

На автодорозі Умань - Монастирище сильний вітер зніс з дороги рейсовий автобус, в якому перебували 12 пасажирів. Очевидці події твердять, що транспортний засіб підхопив смерч та підняв у повітря, повідомляє ТСН.

Читайте такожЕксперти: Тепер Україні теж загрожують торнадо (відео)Водій до останнього намагався втримати автобус на дорозі, втім, сила вітру зробила транспортний засіб некерованим. Частина людей зуміла самостійно вибратися із салону пошкодженого автобуса, однак кілька постраждалих притиснуло всередині салону. Їх звільнили рятувальники, повідомляє прес-служба обласного управління ДСНС. Внаслідок події постраждало семеро людей, п'ятеро з яких з чисельними травмами були госпіталізовані.