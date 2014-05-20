В Україні через негоду знеструмлено 440 населених пунктів

В Україні в ніч з 19 на 20 травня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, у восьми областях сталося знеструмлення 440 населених пунктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Так, без електропостачання залишилися у Київській області 189 н.п. (частково – 91 н.п.), Полтавській – 128 н.п., Чернігівській – 70 н.п., Сумській – 18 н.п., Черкаській – 13 н.п., Житомирській – 13 н.п., Дніпропетровській – 8 н.п. (частково – 3 н.п.), Львівській – 1 н.п (частково). До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter