Завтра на Львівщині поховають загиблих під час АТО льотчиків

На Львівщині у середу, 21 травня, відбудуться похорони трьох льотчиків, загиблих під час антитерористичної операції у Слов’янську Донецької області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, 21 травня об 11.00 у клубі військової частини міста Броди розпочнуться похорони льотчиків, які загинули під час антитерористичної операції - Руслана Плоходька, Сергія Руденка, Ігоря Грішина, яких поховають на Бродівщині.

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Всього сьогодні, 20 травня, до Бродів доставлять тіла п’яти льотчиків, які загинули під час антитерористичної операції у Слов’янську. У військовій частині 2595, де вони служили, сьогодні відбудеться прощання.

20 травня об 11.00 гелікоптер із домовинами прибуде на аеродром в с. Конюшків Бродівського району, після цього – переїзд до Бродів, проїзд містом. 12.00 – початок прощання із загиблими в клубі в/ч 2595 (м. Броди, вул. Храпая, 1).

О 14.00 тіла ще двох загиблих відправлять в їхні рідні міста. Олександра Сабаду поховають на Кіровоградщині, Миколу Топчія – на Харківщині.

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Загиблі герої:

Майор Сабада Олександр Борисович, начальник штабу-перший заступник командира вертолітної ескадрильї, 34 роки, народився в Черкаській області, родина мешкає в Бродах, залишилося двоє дітей – 11 і 2 років.

Майор Плоходько Руслан Володимирович, командир вертолітної ланки, 39 років, народився в Харкові, залишилося двоє дітей 10 і 3 років.

Майор Руденко Сергій Сергійович, командир вертолітної ланки, 35 років, народився в Бродах, залишилася трирічна дочка.

Капітан Топчій Микола Миколайович, бортовий авіаційний технік вертолітної ланки, 38 років, народився в Харківській області, сім’я мешкає в Бродах, дочка – 10 років.

Старший лейтенант Грішин Ігор Іванович, бортовий авіаційний технік вертолітної ланки, 39 років, народився в Слов’янську Донецької області, родина мешкає в Бродах, двоє дітей – 8 і 7 років.