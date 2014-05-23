У Туреччині випустили під підписку про невиїзд українця, що захопив літак

Після цього інциденту Артем Козлов був затриманий турецької поліцією і за рішенням суду поміщений у в'язницю. Через 3 місяці суд розглянув заяву адвокатів українця про недоцільність його утримання у в'язниці. Прокурор просив залишити обвинуваченого у в'язниці, оскільки він не є громадянином Туреччини, не має місця проживання і може покинути країну. Проте суд взяв до уваги, що обвинувачений не збирається ховатися від слідства, після чого прийняв рішення випустити Артема Козлова під підписку про невиїзд. Він зобов'язаний періодично приходити і відмічатися в найближчому поліцейському відділку, повідомляють РИА Новости.

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На запитання судді, де він збирається жити і чим займатися, Артем Козлов відповів, що має намір зняти квартиру, і має ряд навичок, за допомогою яких розраховує знайти роботу на час слідства.

Артему Козлову пред'явлено звинувачення в спробі викрадення або затримання транспортного засобута позбавлення волі однієї і більше осіб із застосуванням погроз або шахрайства. Йому загрожує тюремне ув'язнення терміном від 11 до 42 років.