У Тернополі сталося обрушення конструкцій житлового будинку. Жертв немає
08:40, 28 травня 2014Суспільство
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Вчора о 21.05 у Тернополі у двоповерховому аварійному житловому будинку 1878 року забудови сталося обрушення міжповерхового перекриття та фасадної стіни.
У Тернополі сталося обрушення конструкцій житлового будинку. Жертв немає
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, будинок на шість квартир раніше було частково відселено. На сьогодні там мешкає дві сім‘ї (11 осіб, з них дві дитини).Читайте такожРуйнування будинку в Миколаєві через вибух газу спричинене слабкістю конструкцій - ДСНС
Під час рятувальних робіт з другого поверху будинку врятовано 6 осіб. Жертв і постраждалих немає. Мешканців будинку тимчасово відселено до гуртожитку.
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