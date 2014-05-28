У Тернополі сталося обрушення конструкцій житлового будинку. Жертв немає

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, будинок на шість квартир раніше було частково відселено. На сьогодні там мешкає дві сім‘ї (11 осіб, з них дві дитини).Читайте такожРуйнування будинку в Миколаєві через вибух газу спричинене слабкістю конструкцій - ДСНС

Під час рятувальних робіт з другого поверху будинку врятовано 6 осіб. Жертв і постраждалих немає. Мешканців будинку тимчасово відселено до гуртожитку.