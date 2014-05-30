Донецька ОДА рекомендує завершити випускні до 20 вечора

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Донецької обласної державної адміністрації.

«З урахуванням побажань батьківської громадськості рекомендовано провести урочисте вручення атестатів в 11-х класах 30 та 31 травня і закінчити святкові заходи до 20:00», – сказано в повідомленні.

Українські органи внутрішніх справ планують проведення заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням із боку дітей та гарантування їхньої безпеки. Зокрема, буде забезпечено чергування співробітників міліції, маршрути патрулювання наближено до місць проведення святкових заходів, повідомили в ОДА.

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