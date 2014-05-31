На Харківщині стався вибух на пункті прийому металобрухту, 2 людини загинуло
10:40, 31 травня 2014Суспільство
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У Чугуєві Харківської області внаслідок вибуху на пункті прийому металобрухту загинули двоє осіб, ще одна людина травмована.
Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, інцидент стався сьогодні, 31 травня, вранці на пункті прийому металобрухту в районі залізничного вокзалу.
За попередньою інформацією, працівники пункту розпилювали залізну трубу. Під час робіт стався вибух, імовірно, снаряду часів Великої Вітчизняної війни, який знаходився в трубі.
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Внаслідок вибуху на місці двоє людей загинуло. Ще одну людину госпіталізовано до Чугуївської районної лікарні. Зараз постраждалого оперують.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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