На Харківщині стався вибух на пункті прийому металобрухту, 2 людини загинуло

Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, інцидент стався сьогодні, 31 травня, вранці на пункті прийому металобрухту в районі залізничного вокзалу.

За попередньою інформацією, працівники пункту розпилювали залізну трубу. Під час робіт стався вибух, імовірно, снаряду часів Великої Вітчизняної війни, який знаходився в трубі.

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Внаслідок вибуху на місці двоє людей загинуло. Ще одну людину госпіталізовано до Чугуївської районної лікарні. Зараз постраждалого оперують.

На місці події працює слідчо-оперативна група.