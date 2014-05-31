Під Волновахою встановлять пам'ятник загиблим від рук терористів солдатам

Місцеві жителі встановлять пам'ятник на місці загибелі солдатів під Волновахою.

Про це повідомляє сайт міста Маріуполя.

Як повідомляє сайт, меценати вже виділили кошти на встановлення на місці трагедії пам'ятника загиблим воїнам.

Сьогодні, на 9-ий день після загибелі солдатів під Волновахою, жителі міста прийшли на місце трагедії, щоб покласти квіти.

Подібні акції планують провести на 40-ий день і роковини трагедії. Також учасники акції найближчим часом планують відвідати батьківщину і родичів загиблих солдатів - уродженців Волині.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 22 травня у Волноваському районі Донецької області група озброєних людей вчинила напад на блокпост українських військовослужбовців. За даними Міноборони, «терористи підступно, із засідки, відкрили масований вогонь із стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і мінометів по блокпосту, на якому несли службу військовослужбовці однієї з військових частин ЗС України. Під час обстрілу один із снарядів влучив у бойову машину, яка знаходилася на блокпосту, що призвело до вибуху боєкомплекту». У результаті нападу загинули 17 українських військовослужбовців. Понад 30 - отримали поранення.