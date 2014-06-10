Студенти Криму зможуть отримати диплом українського зразка на підставі російського

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун.

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За її словами, була розроблена методика видачі дипломів. "Ми настійно рекомендуємо всім випускникам кримських університетів отримувати російські дипломи та додатки до них. На материковій частині України, в будь-якому університеті Херсонської та Миколаївської областей можна приїхати, показати російський диплом і на його підставі український університет замовить український диплом", - сказала Інна Совсун.

За її словами, аналогічна система була запроваджена і у відношенні шкільних атестатів.