Міносвіти: Українські виші готові прийняти всіх бажаючих студентів із Криму

Міністерство освіти і науки забезпечить можливість навчатися у вишах України всім кримським студентам, які побажають продовжити своє навчання за межами Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник міністра освіти і науки Павло Полянський.

Він зазначив, що на сьогодні міністерство вже отримало 1100 телефонних дзвінків і декілька сотень письмових звернень студентів із Криму щодо продовження навчання на території материкової України.

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За словами Полянського, першокурсників зараховуватимуть на відповідні спеціальності в українських вишах без жодних додаткових документів, лише по факту прибуття в той чи інший український виш, а переведення студента з Криму буде здійснюватися на рівні домовленостей двох ректорів - кримського вишу і вишу, в який студент побажає перевестися.

Стосовно студентів другого та старших курсів Полянський зазначив, що бюджетників будуть приймати у виші також на бюджетні місця, а в разі, якщо по тій чи іншій спеціальності бюджетного місця не знайдеться, то керівництво вишу має перевести це вакантне бюджетне місце з іншої спеціальності.

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Також Полянський зазначив, що студенти, які навчаються на платній основі, продовжать навчання на новому місці без будь-яких доплат, з тими фінансовими умовами, на яких вони вступали на навчання до кримських вишів.

Говорячи про переведення кримських дітей до початкової і середньої школи на території материкової України, Полянський зауважив, що до дитсадків та шкіл дітей із Криму мають приймати лише на підставі заяв батьків, а всі інші документи, необхідні для оформлення дитини в школу чи дитсадок, батьки зможуть донести згодом.

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Полянський запевнив, що всі кримські випускники шкіл зможуть отримати українські випускні атестати. Зараз Міністерство освіти і науки разом з СБУ, прикордонниками, МВС розробляє порядок отримання українських атестатів випускниками кримських шкіл.