Жителі Криму будуть платити податок за розміщення туристів

Цей захід впливу вже почали застосовувати в Ялті. За інформацією міської мерії, тепер місцевим мешканцям, які хочуть заробити на відпочиваючих, доведеться оформляти спеціальне свідоцтво, пише «Сьогодні».

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«Це стосується громадян, які надають приміщення для тимчасового розміщення з обмеженою кількістю місць - не більше 30 - і не надають додаткові послуги з організації харчування та екскурсій, а також не здають в оренду належні їм об'єкти нерухомості під офіси та магазини», - пояснили в міськраді Ялти.

Згідно з новими правилами, власники об'єктів, площа яких не перевищує 50 кв. м., будуть платити близько 4 грн за 1 кв. м. Якщо ж площа виявиться більше - потрібно буде заплатити близько 7 грн.

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«У разі встановлення фактів надання послуг з проживання без отримання дозволу будуть застосовуватися штрафні санкції у п'ятикратному розмірі фіксованої ставки податку, встановленої органом місцевого самоврядування», - зазначили в ялтинській мерії.