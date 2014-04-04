Українцям рекомендують утриматися від відпочинку в окупованому Криму

Державне агентство з туризму та курортів (Держтуризмкурорт) рекомендує громадянам України утриматися від відпочинку в Криму у зв`язку з окупацією півострова військовослужбовцями Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив заступник голови відомства Андрій Шенін.

«Ми не можемо гарантувати безпеку українських туристів на цій території (Крим - УНІАН). Через те ми рекомендуємо нашим туристам відвідати інші курорти країни - Причорномор`я, Приазов`я та Карпатський регіон», - сказав Шенін.

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За його словами, всі готелі та санаторно-курортні заклади цих регіонів активно готуються до прийняття українських туристів.

Водночас Шенін зазначив, що минулого року в Криму відпочило 5,9 млн туристів, з яких 65 % - українці і 25 % - туристи з країн СНД.

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97 % тих, хто взяв у ньому участь,проголосували за приєднання Криму до Росії.

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Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб`єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалив анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.