Микола Вересень запросить до студії екс-міністра освіти Станіслава Ніколаєнка

Сьогодні 30 січня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Станіслав Ніколаєнко - екс-міністр освіти і науки, заслужений працівник освіти, голова Громадської ради освітян і науковців України, секретар Політради СПУ. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 31 січня о 18.40