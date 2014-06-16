У Брюсселі розповіли, що просили країни ЄС максимально спростити видачу шенгенських віз українцям

Європейський комісар з питань внутрішніх справ Сесілія Мальстрем підтверджує, що у своєму листі просила держави-члени ЄС максимально сприяти спрощенню поїздок українців до країн, що входять до Шенгену, але кожна держава сама вирішує, як саме це зробити.

Про це Мальстрем повідомила на семінарі, присвяченому візовим питанням, який проходить у понеділок в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожМЗС очікує рішення про початок другої стадії лібералізації віз з ЄС 23 червня

Говорячи про зміст свого листа країнам-членам ЄС, Мальстрем зазначила, що пропонувала "по-максимуму" спростити для українців можливість приїхати в країни Шенгену. "Але кожна держава сама вирішує, чи зменшити плату за візу, чи більше видавати багаторазових віз. Це вони вирішують, що можуть зробити, щоб спростити доступ для українців", - деталізувала єврокомісар.