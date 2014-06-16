17 червня 10-00 - Відбудеться IV Національний експертний форум «Від революції до нової країни».

Організатор - Інститут Горшеніна.

Учасники: Андрій Дещиця, в.о. міністра закордонних справ України; Флоранс Мардіросян, засновниця аналітичного центру Geopole Europe (Париж, Франція); Ганнес Шрайбер, керівник відділу політики представництва ЄС в Україні; Олександр Чалий, експерт з питань міжнародної політики, дипломат; Валерій Чалий, заст.ген.директора Центру Разумкова, Соня Кошкіна, шеф-редактор інтернет-видання LB.ua, Павло Шеремета, міністр економічного розвитку і торгівлі України; Алан Ремі, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Франція в Україні; Олег Бахматюк, голова ради директорів агрохолдингу «Авангард» і компанії Ukrlandfarming; Ігор Юшко, голова правління АТ «Сбербанк Росії» (Україна)); Джок Мендоза-Вілсон, директор з міжнародних зв'язків і відносин з інвесторами компанії СКМ; Володимир Гройсман, віце-прем'єр міністр з регіональної політики; Андрій Садовий, міський голова Львова; Давид Жванія, голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування; Анатолій Гіршфельд, народний депутат України, президент індустріальної групи УПЕК; Штефан Мойзер, директор Регіонального представництва Фонду імені Фрідріха Еберта (Німеччина) та ін (БЦ "Парус", вул. Мечникова, 2 (вхід з бул. Лесі Українки), 2-й поверх) . Реєстрація учасників в 9-15. Потрібна акредитація. Телефон: (044) 230 49 62.

Онланйн реєстрація за посиланням:https://docs.google.com/forms/d/1s9fhc0cwZvPhrbzJdJoceCZyrcBJPEDVs3WSxWyrsUE/viewform