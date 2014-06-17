Терористи в Донецькій області почали відбирати машини у мирних громадян

Як йдеться у повідомленні Головного управління (ГУ) МВС в Донецькій області, невідомі заволоділи автомобілем марки Citroen Berlingo. За даним фактом проводиться перевірка.

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Крім цього, як йдеться у повідомленні, люди в камуфляжі відібрали автомобіль у жителя Красного Лиману. За інформацією міліції, невідомі у камуфляжній формі, погрожуючи водієві автоматами, заволоділи вантажним автомобілем Mersedec Sprinter, що належить одному із місцевих товариств з обмеженою відповідальністю.

Крім відібраних автомобілів, в Краматорську люди в камуфляжній формі пограбували чоловіка. В ГУ МВС в Донецькій області повідомили, що в Краматорський райвідділ звернувся 32-річний чоловік із заявою про те, що на вулиці біля будинку на нього напали троє невідомих у камуфляжній формі, і, погрожуючи зброєю, заволоділи грошима потерпілого в сумі 10 тис. грн.

За даним фактом міліція порушила справу за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу ("розбій"). Ця стаття передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.