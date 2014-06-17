У зоні АТО вже загинули четверо мешканців Чернівецької області

Про загибель двох військових повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.

Як передає кореспондент УНІАН, в обласному військкоматі підтвердили смерть військовослужбовців на Луганщині, уточнивши, що загиблих троє.

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За словами обласного військового комісара Віталія Чурая, всі загиблі з військової частини А 2582, яка дислокована в Чернівцях. Наразі більш детальної інформації немає.

Зазначимо, що Чернівецька область вже втратила чотирьох військових, які несли службу в зоні проведення АТО.

13 червня у Чернівцях поховали прапорщика В’ячеслава Пелехатого, який загинув 10 червня у бою під Слов’янськом.