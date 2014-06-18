В Умань на святкування юдейського нового року приїде 30 тисяч хасидів



Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Уманського міськвиконкому, про це сьогодні сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Реувен Дін Ель, який з ізраїльською делегацією відвідав Умань.

Під час візиту відбулася зустріч з керівництвом міста та представниками правоохоронних органів, де було обговорено ряд питань, що стосувалися організації прийому хасидів-паломників, які вже традиційно відвідують місто Умань з метою святкування юдейського нового року Рош-га-Шана.

В.о. міського голови Умані, секретар Уманської міськради Олександр Цебрій наголосив, що міська влада робить все можливе, щоб святкування проходило на належному рівні, і висловив вдячність за підтримку з боку представників Посольства Держави Ізраїль в Україні.

Пан Реувен Дін Ель висловив сподівання, що святкування єврейського Нового року пройде на належному рівні, а правоохоронні органи забезпечать охорону громадського порядку та безпеку уманчан і паломників. Також Посол акцентував увагу на тому що паломники зобов’язані дотримуватись чинного законодавства України, і ні в якому разі його не порушувати. За його словами, торік святкування проходило без надзвичайних ситуацій та етнічних конфліктів, що стало основою для подальшого розвитку міжнародних відносин та підвищення авторитету України у світі. Проте теперішня ситуація, коли масові заходи можуть стати приводом до провокацій, насторожує, зазначив Реувен Дін Ель.

Також ізраїльська делегація відвідала об’єкти, пов’язані із паломництвом – могилу цадика Нахмана.

Цьогоріч юдейський новий рік Рош-Га-Шана святкуватимуть 25 вересня.