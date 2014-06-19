Подерев'янський: КДБіст після допиту попросив прочитати "щось новеньке"

Один з найбільш популярних літераторів України Лесь Подерв'янський вважає, що він ріс "антирадянською дитиною" без видимих на те причин, сказав він в інтерв'ю журналу Новое Время.

"Перші свої п'єси Подерев'янський написав ще в юнацтві. У 10-му класі його мало не виключили зі школи: він намалював два номери "підпільного антирадянського порнографічного журналу Унітаз", які розмістив у шкільному туалеті. Але пронесло, школу він закінчив - врятувало хороше ставлення директора", - йдеться в статті.

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Майбутній класик продовжив писати і в студентські роки, через що неодноразово спілкувався з представниками КДБ.

"Вони всіляко намагалися мене перевиховати, а я йшов у "несознанку", - розповідає Подерев'янський.

За його словами, одного разу "після тригодинного допиту "людина з риб'ячими очима" попросила щось новеньке: мовляв, "ми читаємо і так ржем".

Читайте повністю інтерв'ю Леся Подерев'янського в журналі Новое Время, №6 за 20 червня.