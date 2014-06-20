З 26 по 30 червня Посольство Держави Ізраїль в Україні проводитиме ТИЖДЕНЬ ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КІНО В УКРАЇНІ

З 26 по 30 червня, у кінотеатрі «Київ» Посольство Держави Ізраїль в Україні

проводитиме Тиждень ізраїльского кіно.

Щорічний культурний захід цього разу відкриє фільм режисера Майї Кеніг

«Обман задля спасіння». Фільм розповідає про пригоди дівчини підлітка із

Каліфорнії, та її батька, що вдають біженців із півночі країни, щоб отримати

дах над головою.

Також глядачам буде цікавий фільм «Провідники», у якому вперше шестеро

колишніх голів таємної спецслужби Ізраїлю Шин Бет діляться

з широкою публікою спогадами про власні вчинки та рішення. У відвертих

інтерв'ю вони проливають світло на суперечності навколо подій Шестиденної

війни.

Кінострічка «Чарівники» розповідає про магічну подорож 78-річного чоловіка

зі своїм сином, релігійним хасидом-репером, до Греції

в пошуках старого чаклуна, який одного разу врятував батькові життя.

Іще один фільм, “Вифлеєм”, розповідає історію дружби між офіцером

ізраїльської спецслужби Разі та його палестинським інформатором Санфуром.

Санфур — молодший брат високорангового палестинського бойовика. Разі

завербував його ще у 15-річному віці, й ставився до хлопця по-батьківськи.

Тепер, у 17 років, Санфур намагається балансувати між запитами Разі й

вірністю братові, живучи подвійним життям та обманюючи обох. Коли

ізраїльська спецслужба дізнається, наскільки глибоко Санфур залучений у

діяльність свого брата, Разі постає перед невирішуваною дилемою.

Ізраїльський режисер Юваль Адлер, спільно з Алі Вакедом, арабським

журналістом, що провів багато років на західному березі Йордану, показують

складності ізраїльської реальності за межами новинних репортажів.

Комедія, “Полювання на слонів” – останній із збірки фільмів, обраних для

показу українським глядачам. Стрічка – призер 7 номінацій, зокрема, на

“Найкращий фільм”, на нагороди Ізраїльської Кіноакадемії

Відкриття Тижню ізраїльского кіно відбудеться у «Кінотеатрі «Київ», 26

червня о 19:30 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 19

РОЗКЛАД ПОКАЗІВ

26 червня (Велика зала)

• 19:30 - Обман задля спасіння реж. Майя Кеніг, Ізраїль-Франція, 2011,

86 хв., драма, комедія

27 червня (зал Сінематека)

• 17:00 – Провідники реж. Дрор Морех,

Ізраїль-Фрнація-Німеччина-Бельгія, 2012, 95 хв., документальний

• 19:00 - Обман задля спасіння реж. Майя Кеніг, Ізраїль-Франція, 2011,

86 хв., драма, комедія

28 червня (зал Сінематека)

• 17:00 – Вифлеєм реж. Ювал Адлер, Ізраїль-Бельгія-Німеччина, 2013, 99

хв., політичний трилер

• 19:00 - Полювання на слонів реж. Решеф Леві, Ізраїль, 2013, 107 хв.,

комедія

29 червня (зал Сінематека)

• 17:00 - Полювання на слонів реж. Решеф Леві, Ізраїль, 2013, 107 хв.,

комедія

• 19:00 - Чарівники реж. Гай Наттів, Ерез Тадмор, Ізраїль, 2014, 100

хв., комедія, роуд-муві

30 червня (зал Сінематека)

• 17:00 - Чарівники реж. Гай Наттів, Ерез Тадмор, Ізраїль, 2014, 100

хв., комедія, роуд-муві

• 19:00 - Вифлеєм реж. Ювал Адлер, Ізраїль-Бельгія-Німеччина, 2013, 99

хв., політичний трилер