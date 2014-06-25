ДСНС: 38 дітей отруїлися у оздоровчому таборі у Приморську

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Протягом 23-24 червня до Приморської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом – гастроентероколіт госпіталізовано 38 дітей (2000-2007 р.н.), які перебували у дитячому оздоровчому закладі ім. Ю.О. Гагаріна у м. Приморськ. Всього у дитячому закладі перебуває 295 дітей. Станом на 7 год. 25 червня перебіг захворювання дітей - легкого ступеню важкості", - йдеться у повідомленні. Читайте такожЧернігівщина: з лікарні виписали всіх дітей, які отруїлися у пришкільному таборі

В осередку захворювання фахівцями обласної СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління ДСНС у Запорізькій області.