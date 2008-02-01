ООН оголосила конкурс для молоді на кращий фільм про глобальні проблеми

ООН оголосила новий конкурс для молоді: «Яка проблема тебе хвилює? Зніми про неї свій фільм».

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, у конкурсі можуть взяти участь особи віком від 15 до 24 років. Один із головних призів для переможців - літня практика на кіностудії Universal Pictures.

Мета конкурсу - залучити старшокласників і студентів до діалогу з проблем людства за допомогою сучасної медіа-технології.

На конкурс, який проходить вже вчетверте, винесено шість ключових проблем. Крім призів за кращий сюжет про зміну клімату, міжнародну міграцію, мир і терпимість, ООН заснувала спеціальний приз за кращий фільм на тему прав людини у контексті 60-ї річниці ухвалення Загальної декларації прав людини, що відзначалася цього року. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІС) також підготувала спеціальний приз для кращого фільму на тему інтелектуальної власності.

Для участі в конкурсі треба зняти короткий кліп, ролик (30-120 секунд) з цих або інших значущих в очах молодої людини соціальних питань і завантажити його на сайт www.filmyourissue.com.

На цьому сайті можна зареєструватися як учасник, а також детальніше ознайомитися з умовами конкурсу і фільмами, що стали переможцями минулого року.

Усі роботи треба представити до 1 квітня 2008 року.