У Харкові пройшла презентація книги голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА «Ленин с нами».

Про це інформує особистий сайт А.АВАКОВА.

«Взагалі-то назвати тільки харківського губернатора автором нового видання не можна. Після того як стаття з однойменною назвою була опублікована в глобальній мережі і в пресі, вона викликала широкий резонанс і гостру дискусію в читацьких колах. Думки, судження, а також цілі рецензії на статтю «Ленин с нами» А.АВАКОВ вирішив включити в збірку, назвавши все це Інтернет-епістолярієм», - йдеться в замітці.

Губернатор запросив своїх співавторів на презентацію видання, відзначивши, що без активної участі форумчан у дискусіях така книга не відбулася б. Традиційно всі учасники презентації отримали в дарунок збірку «Ленин с нами» з автографом А.АВАКОВА, інформує сайт.