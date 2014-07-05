Порошенко: Господь забрав предстоятеля УПЦ МП Володимира, щоб помістити його душу серед праведників

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам після прощання з митрополитом у Києво-Печерській Лаврі.

Порошенко підкреслив, що сьогодні дуже важкий день.

“Сьогодні українська церква втратила свого предстоятеля, а Україна - великого українця — блаженійшого Володимира”, - зауважив він.

Порошенко наголосив, що для нього Володимир був людиною, яка створила Українську церкву, людиною, яка відрізнялась скромністю, мудрістю, благодійністю і була дуже віруючою.

“Це саме те, що сьогодні конче потребує Україна у ці важкі часи. І, можливо, Господь забрав блаженнійшого Володимира, щоб одразу помістити серед праведників. І наші молитви, молитви за Україну, молитви за спокій його душі Господь почує”, - сказав президент.

Порошенко вважає, що це ще один доказ того, що у важкі часи українцям потрібно бути разом.

“Ми будемо молитись за упокой його душі і будемо просити у Господа сили, сили для того, щоб подолати ті випробування, через які сьогодні проходить наша держава. Упокой Господи його душу”, - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН,сьогодні вранці у Києві на 79-му році життя помер предстоятель УПЦ МП Володимир (Сабодан). Він проходив лікування в одній з київських клінік.

У Володимира було онкологічне захворювання і хвороба Паркінсона. Крім того, він переніс операції на серці і стегні.

Стан здоров'я ієрарха значно погіршився в січні. За словами його секретаря Олександра Драбинка, митрополит не мав належного лікування.