Порошенко: Господь забрав предстоятеля УПЦ МП Володимира, щоб помістити його душу серед праведників
Президент України Петро Порошенко впевнений, що Господь забрав предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Володимира, щоб помістити його душу серед праведників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам після прощання з митрополитом у Києво-Печерській Лаврі.
Порошенко підкреслив, що сьогодні дуже важкий день.
“Сьогодні українська церква втратила свого предстоятеля, а Україна - великого українця — блаженійшого Володимира”, - зауважив він.
Порошенко наголосив, що для нього Володимир був людиною, яка створила Українську церкву, людиною, яка відрізнялась скромністю, мудрістю, благодійністю і була дуже віруючою.
“Це саме те, що сьогодні конче потребує Україна у ці важкі часи. І, можливо, Господь забрав блаженнійшого Володимира, щоб одразу помістити серед праведників. І наші молитви, молитви за Україну, молитви за спокій його душі Господь почує”, - сказав президент.
Порошенко вважає, що це ще один доказ того, що у важкі часи українцям потрібно бути разом.
“Ми будемо молитись за упокой його душі і будемо просити у Господа сили, сили для того, щоб подолати ті випробування, через які сьогодні проходить наша держава. Упокой Господи його душу”, - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН,сьогодні вранці у Києві на 79-му році життя помер предстоятель УПЦ МП Володимир (Сабодан). Він проходив лікування в одній з київських клінік.
У Володимира було онкологічне захворювання і хвороба Паркінсона. Крім того, він переніс операції на серці і стегні.
Стан здоров'я ієрарха значно погіршився в січні. За словами його секретаря Олександра Драбинка, митрополит не мав належного лікування.