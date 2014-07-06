На Харківщині облаштували наметове містечко для евакуації мирних жителів із зони АТО

У Барвінківському районі Харківщини підготували наметове містечко на 300 місць для переселенців з Донецької та Луганської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Ігоря Балуту, наметове містечко підготовлене силами Держслужби з надзвичайних ситуацій і за активного сприяння Харківської облдержадміністрації.

Балута підкреслив, що на території Харківської області відкриється один із «зелених коридорів», який веде зі Слов`янська в Барвінкове, для евакуації мирних мешканців із зони проведення Антитерористичної операції.

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Голова ОДА додав, що крім наметового містечка, переселенців розміщуватимуть у приміщенні місцевої школи. «Всього в Барвінкове ми плануємо розмістити 400 осіб. Тут будуть намети, також переселенці розміщуватимуться в школі, яка зараз переобладнана для цих цілей», - зазначив Балута.

За його словами, люди в наметовому містечку перебуватимуть до трьох днів, далі їм будуть пропонувати варіанти розселення по всій території України.

Балута зазначив, в містечку працюватимуть психологи, фахівці соціальних служб, лікарі, представники Пенсійного фонду та міграційної служби. «Тут буде Інтернет, телефонний зв`язок. Є кухня, підключено електрику і всі необхідні комунікації», - додав голова ОДА.

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За відомостями Балути, перших переселенців у Барвінковому чекають вже в понеділок, 7 липня, вранці.

У свою чергу заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Микола Чечоткін повідомив, що наметове містечко в Барвінковому охоронятимуть підрозділи Міністерства внутрішніх справ і Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Він також розповів, що для розміщення необхідної кількості людей, намети були надані ГУ ДСНС у Кіровоградській та ГУ ДСНС у Харківській областях.

«Табір встановлюється силами підрозділу Головного управління ДСНС в Харківській області та в тісній взаємодії з Харківською облдержадміністрацією та Барвінківською РДА. Наметове містечко працюватиме в цілодобовому режимі. Тут буде здійснюватися прийом громадян, також будуть враховуватися їхні побажання у разі необхідності відправлення в інші регіони України. Для цього вже організовано взаємодію з транспортними службами, залізничними службами», - наголосив Чечоткін.