У Львові пропонують нічні екскурсії Личаківським цвинтарем

Незвичну екскурсію відтепер пропонують відвідувачам працівники музею Личаківський цвинтар у Львові. Мандрівку алеями кладовища вони проводять уночі.

Могили Личаківського цвинтаря оживають уночі. Підсвічені лампадками й ліхтарями надгробні пам’ятники та склепи заворожують красою і спокоєм. Три місяці тому це підмітили працівники цвинтаря. І відтепер алеями Личакова вони водять нічні екскурсії.

За три століття на Личаківському цвинтарі знайшли спочинок майже триста тисяч львів’ян. Тут – могили Івана Франка, Василя Івасюка, Івана Крип`якевича. Сотень митців, можновладців, вояків і священиків. Нині кладовище має статус музею. Монументи на могилах – унікальні пам’ятки, створені відомими скульпторами.

Екскурсія на цвинтарі триває близько двох годин. Коштує вона вісімдесят гривень, що вдвічі дорожче, аніж вдень. Охочих відвідати некрополь вночі не бракує. Працівники музею запевняють: це не екстремальне шоу, а лише незвична мистецька акція. А ще – гарна нагода подумати про сенс життя у місці, де вже ніхто нікуди не поспішає.

ICTV