Смертниця підірвала бомбу на вокзалі в столиці Шрі-Ланки

При вибуху на залізничному вокзалі в столиці Шрі-Ланки Коломбо загинули 9 чоловік, близько 100 - поранені.

Як передає радіо “Свобода”, бомбу підірвала на платформі смертниця.

Раніше пролунав вибух в одному з зоопарків на околиці Коломбо, четверо людей поранені.

2 лютого в результаті вибуху бомби в автобусі в селищі Дамбулла на північ від Коломбо загинули 20 чоловік.

31 січня на півночі країни смертник в`їхав на велосипеді на територію ринку і підірвав себе, загинули троє людей і ще 13 дістали поранення.

Влада покладає відповідальність за теракти на сепаратистів з організації “Тигри визволення Таміл іламу" (ТВТІ).

Представник ТВТІ, зі свого боку, спростовує причетність угруповання до терактів. "Ми не маємо ніякого стосунку (до терактів)", - повідомив журналістам представник ТВТІ Расіа Ілантірайян (Rasiah Ilanthiraiyan).

4 лютого Шрі-Ланка відзначає 60-ту річницю незалежності.