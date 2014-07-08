Представники громадськості стурбовані загрозливою ситуацією в галузі охорони здоров’я

Академік НАН України, 1-й віце-президент Національної медичної академії наук України Юрій Кундієв розкритикував запропоновану міністром охорони здоров’я Олегом Мусієм медичну реформу як непрофесійну, “з науковцями і медиками вона не обговорювалась і приречена на провал через відсутність системного підходу”, повідомляє Газета.уа.

Читайте такожМусій заявляє, що готовий звітувати про свою діяльність у парламентіПрезидент Асоціації психіатрів, відомий правозахисник Семен Глузман заявив, що Олег Мусій не повинен бути міністром, бо він руйнує всі галузі медицини. “Система охорони здоров’я помирає, а міністр не робить жодних кроків для її порятунку”, - наголосив Семен Глузман. Він також звернувся до Президента та Прем’єр-міністра з пропозицією прозоро призначити нового міністра під контролем громадськості.

До критики ситуації в галузі приєднались і представники АвтоМайдану. За словами Сергія Коби, “пан Мусій потрапив на посаду міністра по квоті Майдану, але він не виправдав довіри, показав себе непрофесіоналом і не бажає боротися з корупцією. Частина корупціонерів була звільнена з МОЗ лише після того, як АвтоМайдан почав тиснути на міністра та вимагати звільнити МОЗ від корупції”.

“Роблячи гучні заяви про блокування його роботи, спекулюючи на Майдані, міністр Мусій робить з себе жертву та намагається перекласти на інших відповідальність за всі провали та непрофесіоналізм”, - сказав Сергій Коба.