Журнал «Профіль» досліджує, як краще зберегти заощадження від інфляції.

Аби не ризикувати, експерти радять покласти гроші на депозит - із розрахунку п’ятдесят відсотків у гривнях, сорок - у євро і всього десять - у доларах.

Ще один приклад – придбати золоті зливки. Адже цей метал постійно дорожчає.

І аж ніяк не радять витрачати гроші на скуповування побутової техніки, ціна якої практично не міняється, та продуктів харчування. Адже їх про запас багато все одно не відкладеш.

ICTV