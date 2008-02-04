Як краще зберегти заощадження від інфляції
09:15, 04 лютого 2008Суспільство
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Радять експерти
Журнал «Профіль» досліджує, як краще зберегти заощадження від інфляції.
Аби не ризикувати, експерти радять покласти гроші на депозит - із розрахунку п’ятдесят відсотків у гривнях, сорок - у євро і всього десять - у доларах.
Ще один приклад – придбати золоті зливки. Адже цей метал постійно дорожчає.
І аж ніяк не радять витрачати гроші на скуповування побутової техніки, ціна якої практично не міняється, та продуктів харчування. Адже їх про запас багато все одно не відкладеш.
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