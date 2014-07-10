УПЦ КП та УПЦ МП дуже близькі до об'єднання — експерт

Таку думку в ефірі телеканалу БТБ висловив релігієзнавець, доктор філософських наук Юрій Чорноморець.

"Я вважаю, що сьогодні православні церкви Київського та Московського патріархатів як ніколи близькі до об'єднання. Тому що в кожній з них виросло нове покоління єпископів, які не брали участь в конфліктах 90-х, не обтяжені старими ранами взаємних образ", - зазначив експерт.

На його переконання, вони могли б досягти компромісу і створити структуру єдиної церкви в Україні.

"Тут важливо, що в березні цього року представники Київського і Московського патріархатів погодилися з тим, що має бути вироблена дорожня карта до об'єднання на основі канонів церкви, а не політичних міркувань. І це велика перемога", - підкреслив Чорноморець.

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Він спрогнозував, що відразу ж після виборів нового предстоятеля УПЦ МП можливі нові переговори з цього питання, які можуть завершитись плідно.

"Всі розуміють, що події, які сьогодні відбуваються в Україні, показали, що країні гостро необхідний голос єдиної православної церкви", - підсумував експерт.