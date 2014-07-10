Завтра в Україні буде спекотно. На заході та півночі - дощі

Грозові дощі найбільш ймовірні в західних областях, навіть очікуються сильні зливи, також волога погода буде переважати в північних областях та на Вінниччині. На півдні та сході окремі локальні дощі можливі, але невеликі і місцями.

Про це пише сайт opogode.ua.

У західній частині очікуються грозові дощі, місцями сильні опади, град та поривчастий вітер до 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9 +15, вдень +18 +24 градуси.

У північних областях місцями дощі з грозами, можливий град. Температура повітря вночі +10 +16, вдень +20 +26 градусів.

У центральних областях переважатиме суха погода, лише у Вінницькій області пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі +12 +17, вдень +25 +32 градуси.

На сході буде переважно сухо, лише в окремих районах пройдуть місцями дощі. Температура повітря вночі +10 +16, вдень +25 +32 градуси.

У південній частині опадів не очікується, лише місцями невеликі грозові дощі. Температура повітря вночі +15 +20, вдень +26 +33 градуси.

У Києві опадів стане менше і потеплішає. Зливи малоймовірні, лише в окремих районах можливі невеликі грозові дощі. Температура повітря вночі +13 +15, вдень +24 +26 градусів.

Вітер в Україні очікується південно-східний та східний, 5-12 м/с.