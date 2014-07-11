На Донеччині озброєні люди за добу викрали 7 автомобілів - міліція



Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно оперативного зведення за минулу добу, в Петровському районі невідомі особи незаконно заволоділи двома службовими автомобілями міліції «ВАЗ-2107» і «Газель». Відкрито кримінальне виробництво за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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У Київський райвідділ міліції м. Донецька надійшло повідомлення від громадянина Російської Федерації, що проживає в м. Харцизьку Донецької області, про те, що четверо невідомих заволоділи його автомобілем «Шкода». Відкрито кримінальне виробництво за ч.3 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо воно завдало великої матеріальної шкоди).

Також були зареєстровані викрадення транспорту і в інших містах регіону: у Червоногвардійському районі Макіївки невідомі з території ВАТ «Укртрансгаз» незаконно заволоділи двома автомобілями ”MITSUBISHI PAJERO”, 1996 року випуску.

У місті Дебальцеве невідомі озброєні особи з території двору РЕЗ незаконно заволоділи автомобілем «УАЗ-3909», 2007 року випуску, який належав зазначеному підприємству. Попередня правова кваліфікація - ст.289 ч.3 КК України.

У м. Селидове невідомий з автостоянки по вул. Береговий незаконно заволодів автомобілем «Geely SL» 2012 випуску, що належить 55-річному місцевому жителю. Тут також відкрито кримінальне провадження за ст.289 КК України.