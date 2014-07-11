Великобританія визнала помилкові відмови у видачі віз українцям

Про це заявив в ефірі "Громадського телебачення" міністр Великобританії у справах Європи Девід Лідінгтон, який перебував з візитом в Україні.

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Як повідомляла ЄвроПравда, в останні місяці з'явилися повідомлення про безпідставні відмови Британії візовим аплікантам з України. Зокрема, в червні відмову отримала група з 10 лікарів, в тому числі 4 професорів, які їхали на симпозіум в Саутгемптон. "Мені повідомили, що в цьому конкретному випадку з відмовою вченим, які повинні були поїхати до Британії, вже прийнято рішення відшкодувати їм візовий збір. Я думаю, це саме по собі - визнання того, що в даному випадку система могла б спрацювати краще", - прокоментував міністр цей випадок.

З його слів випливає, що причиною відмови стала помилка консульського співробітника. "Навіть порядні працівники консульства можуть робити помилки, тому що вони люди", - пояснив Девід Лідінгтон.

Як відомо, однією з причин "сумнівних" відмов експерти називають той факт, що Британія припинила опрацювання візових анкет в Україні - тепер паспорти всіх заявників направляються в посольство Великобританії у Варшаві. Надходили також повідомлення про проблеми інших аплікантів.

Девід Лідінгтон не виключив, що ця проблема буде вирішена системно. "Ми регулярно переглядаємо спільну візову політику по конкретним країнам. І я знаю, що наш міністр внутрішніх справ вже вивчає можливість того, щоб деякі бюрократичні перешкоди були спрощені, і це полегшило б виконання правил для чесних відвідувачів", - сказав він.