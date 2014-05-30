Німеччина з липня може зробити візи для українців безкоштовними
14:48, 30 травня 2014Політика
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Німеччина готова зробити довгострокові візи для українців безкоштовними.
Наразі вартість візи оплачують 78% українців / REUTERS
Представник уряду ФРН Гернот Ерлер сказав, що цю практику можуть запровадити вже з першого липня, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Читайте такожУ ЄС змінився принцип підрахунку днів за шенгенською візоюНа думку урядовця ФРН, нововведення, насамперед, вигідно українській молоді, тим хто прагне працювати у Німеччині, а також людям, які хочуть об'єднати родини.
Таким чином Берлін намагається підтримати Україну на шляху до безвізового режиму з Євросоюзом. Наразі вартість візи оплачують 78% українців, які подорожують до Німеччини.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія схвалила перехід України до другого етапу лібералізації візового режиму з ЄС.
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