Німеччина з липня може зробити візи для українців безкоштовними

Представник уряду ФРН Гернот Ерлер сказав, що цю практику можуть запровадити вже з першого липня, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Читайте такожУ ЄС змінився принцип підрахунку днів за шенгенською візоюНа думку урядовця ФРН, нововведення, насамперед, вигідно українській молоді, тим хто прагне працювати у Німеччині, а також людям, які хочуть об'єднати родини.

Таким чином Берлін намагається підтримати Україну на шляху до безвізового режиму з Євросоюзом. Наразі вартість візи оплачують 78% українців, які подорожують до Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія схвалила перехід України до другого етапу лібералізації візового режиму з ЄС.