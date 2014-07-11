Військові сил АТО показали озброєння терористів

17:26, 11 липня 2014
Суспільство
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Під час проведення АТО, українські військові захопили техніку, яка належала терористам. На ній видно написи і наклейки терористів, які іменували себе народним ополченням. 

Трофейний танк, захоплений силами АТО в Слов'янську
Трофейний танк, захоплений силами АТО в Слов'янську /  © УНІАН
Солдати вантажать десантний бронетранспортер, що належав раніше незаконним збройним формуванням, на вантажну машину в Слов'янську
Солдати вантажать десантний бронетранспортер, що належав раніше незаконним збройним формуванням, на вантажну машину в Слов'янську /  © УНІАН
Боєць Національної гвардії демонструє російський гранатомет в Слов'янську
Боєць Національної гвардії демонструє російський гранатомет в Слов'янську /  © УНІАН
Наклейка ''Новоросія'' на трофейному танку, захопленому силами АТО в Слов'янську
Наклейка "Новоросія" на трофейному танку, захопленому силами АТО в Слов'янську /  © УНІАН
Солдати вантажать десантний бронетранспортер, що належав раніше незаконним збройним формуванням, на вантажну машину
Солдати вантажать десантний бронетранспортер, що належав раніше незаконним збройним формуванням, на вантажну машину /  © УНІАН
Десантний бронетранспортер, що належав раніше незаконним збройним формуванням, у Слов'янську
Десантний бронетранспортер, що належав раніше незаконним збройним формуванням, у Слов'янську /  © УНІАН
Маркування російського гранатомета в Слов'янську
Маркування російського гранатомета в Слов'янську /  © УНІАН
Трофейний танк, захоплений силами АТО в Слов'янську
Трофейний танк, захоплений силами АТО в Слов'янську /  © УНІАН
Як повідомляють у штабі антитерористичного центру, військові покажуть громадськості зразки озброєння і засобів ураження з ознаками російського виробництва, які використовують бойовики "ДНР" і "ЛНР" проти українських військових.
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