Військові сил АТО показали озброєння терористів

Під час проведення АТО, українські військові захопили техніку, яка належала терористам. На ній видно написи і наклейки терористів, які іменували себе народним ополченням.

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