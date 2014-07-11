Військові сил АТО показали озброєння терористів
17:26, 11 липня 2014Суспільство
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Під час проведення АТО, українські військові захопили техніку, яка належала терористам. На ній видно написи і наклейки терористів, які іменували себе народним ополченням.
Як повідомляють у штабі антитерористичного центру, військові покажуть громадськості зразки озброєння і засобів ураження з ознаками російського виробництва, які використовують бойовики "ДНР" і "ЛНР" проти українських військових.
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